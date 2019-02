Meghan Markles (37) oppgjør med faren: – Du har knust hjertet mitt

– Man kan vel knapt forestille seg hvor traumatisk dette må oppleves for hertuginne Meghan selv, som jo nå er høygravid med sitt første barn – og man kan ikke annet enn føle medlidenhet med henne, fortsetter Totland.

Mangler strategi

Han er ikke overrasket over at dette skjer nå, sett i lys av en sak i amerikanske People Magazine sist uke. I artikkelen går fem av Meghans angivelig beste venner anonymt ut og forsvarer henne våre mot kritisk presse og mot familien.

– Det er de flestes mening at Meghan må ha godtatt dette. Blant annet var der et sitat fra et brev hun hadde skrevet til sin far. Nå svarer altså Thomas Markle med å offentliggjøre et fem siders håndskrevet brev fra sin datter fra i august i fjor – og kommenterer og kritiserer det nærmest avsnitt for avsnitt.

– Samtidig må jeg innrømme at det helt fra tiden før bryllupet i mai fjor har forundret meg at hun og prins Harry sammen med folk fra Kensington Palace og Buckingham Palace ikke allerede den gang hadde lagt opp en strategi med et eventuelt møte med Thomas Markle for å unngå denne offentlige skittentøyvasken. Nå virker jo en forsoning mellom far og datter nærmest umulig.