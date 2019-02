Politiet jakter nå to personer som ble sett løpende fra stedet.

Den ene er antatt gjerningsmann. Han løp vekk sammen med en annen person politiet ønsker å komme i kontakt med.

– Vi vet ikke om de har en relasjon, men det er påfallende at de løp sammen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Grøttum, til TV 2.

Politiet mener det har vært et slagsmål på en bar i Oslo sentrum i forkant av knivstikkingen, og jobber med en teori om at de to personene og de tre ofrene alle var involvert.

– De var nok involvert i en eller annen forbindelse, sier Grøttum.

Fant mann liggende på bakke

Klokken 02.02 natt til søndag fikk politiet inn melding om at det hadde vært en knivstikking i Storgata i Oslo.

De var raskt på stedet og fant en mann liggende på bakken med knivskader i magen.

– Det er en mann i slutten av 30-årene. Han ble kjørt rett til operasjonsbordet på Ullevål sykehus, sa operasjonleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen til TV 2 tidlig søndag morgen.

Klokken 09.30 er tilstanden til mannen fremdeles kritisk.

Like etterpå ankom to menn i 20-årene legevakten med knivskader. De ble kjørt til akuttmottaket på Ullevål sykehus.

De to er alvorlig, men ikke livstruende skadd. Alle de tre knyttes til det samme knivslagsmålet.

Politiet har nå sikret spor fra åstedet.

KNIVSTUKKET: En mann ble funnet på bakken, med knivskader i magen. Foto: Junge, Heiko

– Vi har nå gjort åstedsundersøkelser med både krimvakten og kriminalteknisk avsnitt, sier Pedersen.

Omfattende søk etter gjerningsperson

Politiet jakter nå en antatt gjerningsmann som ble sett løpende fra stedet.

Han skal ha hatt nordafrikansk utseende, snakket svensk, og ha hatt på seg sort lue og sort jakke. Han skal ha vært ca. 160 cm høy, og er tynn, opplyser Pedersen.

– Vi gjør omfattende søk etter den antatte gjerningsmannen. Vi har kontrollert flere personer som passer med denne beskrivelsen, men per nå er ingen pågrepet, sier han.

Alle de tre knivskadde er kjenninger av politiet, men Pedersen sier at politiet ikke knytter knivstikkingen til et spesielt miljø.

Politiet vet ikke hva som er foranledningen til knivslagsmålet.

– Mannen som er kritisk skadd er ikke avhørt ennå. Det har vært en viss dialog med de to andre, men vi har ikke fått noen vesentlige opplysninger av dem hittil. Vi håper at de vil fortelle oss mer etter hvert.

Saken blir oppdatert.