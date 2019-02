Mildere og våtere vær førte til at snø og is har rast ned over biler og fortau flere steder, blant annet i hovedstaden.

Lørdag kveld fikk en person en isklump i hodet i Dronningens gate i Oslo sentrum.

– Vi fikk melding om hendelsen via AMK. Den gikk ut på at en person muligens hadde fått en istapp i hodet, men det var først uklart om det dreide seg om et sykdomstilfelle eller ikke. Etter hvert meldte et vitne seg. Vitnet hadde sett at personen ble truffet av en istapp, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Skott.

Den skadde kjøres til legevakten. Vedkommende er trolig ikke alvorlig skadet.

– De siste par dagene har vi fått en rekke meldinger om istapper som faller ned fra tak i, sier operasjonslederen.

Om hendelsen i Oslo sentrum, skriver brannvesenet følgende på Twitter: « Vi fryktet at dette ville skje. Ber om at alle er ekstra observante når man ferdes ute, da det nå er stor fare for ras fra tak».

Men det er ikke bare i Oslo at mildværet skaper potensielt farlige situasjoner. ​Brannvesen og politi måtte rykke ut en rekke steder på Østlandet lørdag.

Sørøst politidistrikt fikk like før klokka 14 melding om at et isras fra et tak i Torggata i Skien hadde truffet en parkert bil. Bilen hadde fått skader.

I Kongeveien i Horten raste et tak sammen, men ingen personer ble skadd.

– Gårdeierne har ansvar for å sikre mot ras, og det er veldig viktig at de gjør det. Det er snakk om flere kilo tunge blokker som kan rase, uttalte politiet tidligere lørdag.

