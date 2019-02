I sin tale til partiets landsstyre lørdag innrømmet Grande at de siste dagene har vært «litt vanskelige».

– Ikke først og fremst for meg, for som leder skal du tåle det. Det som har bekymret meg, er at partiet skal stå i dette. At tillitsvalgte og medlemmer hver eneste dag som står på for partiet, som elsker dette partiet, som brenner for denne politikken, stadig vekk blir møtt med medieoppslag som ikke handler om politikk eller ideologi.

Dårlige nyheter på løpende bånd

Det har stormet rundt Venstre-lederen den siste uken etter flere medieoppslag om partifeller som ønsker henne byttet ut. Debatten kommer på toppen av en serie dårlige meningsmålinger og internt bråk.

Partilederen skal ha omtalt den avholdte Venstre-ordføreren i Eid, Alfred Bjørlo, som «psykopat». Ifølge VG har hun også omtalt stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth som «han homoen».

Før jul skal Grande ha kommet med sterkt nedsettende karakteristikker mot Abid Raja. Raja var sykmeldt en stund etter hendelsen.

– Må tåle kritikk

Men Trine Skei Grande, som leder et parti som fikk 2,5 prosents oppslutning på TV 2s siste måling, retter ryggen og har ingen planer om å gi seg. Det slår hun fast i et intervju med TV 2 lørdag.

– Føler du at du har hele partiet i ryggen?

– Jeg føler at jeg har et landsstyre som er i ryggen her i dag. Jeg gleder meg til debatten og til å treffe alle sammen.

– Denne uken har det nok en gang kommet kritikk mot din lederstil. Hvordan møter du det?

– Jeg prøver alltid å utvikle meg som leder, og alle tilbakemeldingene må man ta med seg. Men så man også tåle at folk kritiserer deg fordi de ønsker en annen politikk eller andre posisjoner. Sånn er det i et politisk parti. Min jobb er å skape entusiasme rundt politikken.

– Har god støtte

– Du har kalt folk «han homoen», du har betegnet folk som psykopat. Er det en partileder verdig?

– Dette er påstander som er kommet fram i media og som ikke jeg har kommentert.

– Men er det sant, Trine Skei Grande?

– Man kan ikke kommentere alle ting som skjer på interne møter, men det jeg kan si er at dette er blant mine beste venner. Jeg tror nok noen har hatt andre agendaer med å komme fram med det. Så jeg merker meg at vi må komme fram med politikken vår og da må vi slutte med denne typen debatt i media.

– Vurderer du din framtid i partiet?

– Nei. Jeg er leder og valgt i dette partiet, valgt av et enstemmig landsmøte. Jeg oppfatter at jeg har god støtte i partiet. Jeg opplever et parti som virkelig slår ring rundt meg når det blåser. Det er veldig varmende men det betyr også at folk vil jobbe med politikk i partiet, de vil ikke holde på med det vi har holdt på med i media nå.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen