– Ulstein har satt skapet på plass

Drivkraft-konferansen arrangeres lørdag i Oslo.

En rekke røde Krf-ere som havnet på tapende side etter Knut Arild Hareides veivalg i høst var samlet.

Tidligere KrF-nestleder Odd Anders With, som har meldt seg ut av partiet, er blant arrangørene av konferansen, som ifølge Vårt Land ser ut til å bli en stormønstring blant partiets røde tropper – som ikke er initiert av partiet.​

Fra talerstolen benyttet Knut Arild Hareide muligheten til å sende et stikk til Krfs regjeringspartner Frp – og kastet seg samtidig debatten om hvorvidt bistand kan benyttes som pressmiddel.

Hareide gjorde klart at han støttet nyutnevnte utviklingsminister Dag Inge Ulsteins (Krf) standpunkt om at Norge ikke skal bruke utviklingspolitikken for å få noe tilbake.

Ulstein svarte dette etter at innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim sa til TV 2 at den nye regjeringsplattformen legger til rette for at Norge skal bruke bistandsmidler som pressmidler for å forhandle frem returavtaler med flere land.

– Utviklingsministeren satt skapet forbilledlig på plass, sa Hareide, og siterte redaktør i Avisenes nyhetsbyrå, Kjell Werner.

Videre oppfordret Hareide meningsfellene til å vise mer varme i møte med en polarisert verden.

– Vi ser voksende globale utfordringer. Populistiske bølger skylder over oss både fra høyre og venstre. Menneskerettighetene blir utfordret i land der vi trodde vi stabile demokrati, sa den tidligere partilederen, og listet opp land som Polen, Tyrkia, og Venezuela, før han trakk frem USAs president Donald Trump.

– Trumps budskap er «America first». Mitt budskap er «vi er ikke oss selv nok», sa Hareide.

– Angrer ikke

Hareide benyttet anledningen til å skryte av regjeringen da partiets røde fløy møttes for å samle seg etter høstens nederlag.

Samtidig understreket Hareide at han ikke angrer på at han tok initiativ til den opprivende prosessen, som til slutt endte med at partiet gikk inn i regjering.

– Jeg har respektert og tatt konsekvensen av at partiet tok et annet valg. Jeg må innrømme at det er mange gode KrF-gjennomslag i regjeringsplattformen, men samtidig må jeg være ærlig på at jeg tror vi hadde fått enda større gjennomslag i en regjering bestående av sentrum og Arbeiderpartiet, sa Hareide under Drivkraft-konferansen lørdag formiddag.

Konferansen er en samling for venstresiden i KrF, som i høst tapte kampen om partiets veivalg. Hareide var raus nok til å skryte av både landbruksminister Olaug Bollestad og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som den gang kjempet mot ham.