Hans forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier derimot at han ikke samtykker til isolasjon.

– Han mener det ikke er skadelig for etterforskningen at han er med andre fanger, sier Larsen til TV 2.

Det ble dermed ikke et vanlig fengslingsmøte i Oslo tingrett, slik som var planlagt, men såkalt kontorforretning. Det betyr at siktede og forsvarer ikke møter i retten, men at dommeren alene vil gjennomgå sakens dokumenter og avgjøre om påtale får medhold i sin påstand.

Knyttet seg til åstedet

I avhør har den drapsiktede mannen knyttet seg til handlingen og åstedet, fikk TV 2 opplyst fredag.

Fredag satt mannen i et langt avhør med politiet. Avhøret måtte til slutt avbrytes, da hans forsvarere og politiet mente det ikke lenger var forsvarlig å fortsette.

Han har blitt undersøkt av lege, og en rettspsykiater er hentet inn for å vurdere mannen psykiske helse. Rettspsykiateren vil utrede en rapport som vil brukes til å vurdere om mannen er strafferettslig tilregnelig.

Krevende obduksjon

Politiet har fremdeles ikke klart å slå fast med sikkerhet hvem den avdøde kvinnen er, men det jobber med en hovedteori om at offeret er kvinnen som bodde på adressen.

Dette er også på bakgrunn av at politiet oppsøkte åstedet på grunn at kvinnens arbeidsgiver ringte inn en bekymringsmelding fordi kvinnen ikke hadde møtt på jobb.

Fredag begynte obduksjonen av kvinnen. Politiet forklarer at metoden de må benytte for å identifisere kvinnen er såpass krevende.

– Vi får antageligvis ikke sikker identitet før etter helgen, sa politiinspektør Grete Lien Metlid fredag.

Nærmeste nabo

Den drapsiktede mannen er åstedets, og det antatte offerets, nærmeste nabo.

Hans forsvarer opplyste fredag at det ikke er noen annen relasjon mellom de to, enn at var er naboer.

Politiets krimteknikkere tok seg fredag inn i mannens leilighet. De har siden torsdag jobbet med å samle tekniske bevis fra kvinnens leilighet.