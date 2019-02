– Det er fare for vannplaning på grunn av mildvær, og regn vil føre til snøsmelting, sier Hans Are Dahl, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen øst.

De store hovedveiene er stort sett bare, men nedbøren fører til at det er er fare for vannplaning.

– I tillegg vil regn på glatte småveier, der all isen ikke har smeltet, føre til glatte veier, sier Dahl.

Det er fare for glatte veier noen steder på Østlandet, men det dreier seg hovedsaklig om høytliggende strøk i Oppland. Det er også noen glatte veier nord i Hedmark.

Mye nedbør i vest

Det er varslet store mengder nedbør på Sør- og Østlandet. Lørdag ettermiddag vil det komme nedbør som varer til søndag kveld. Totalt vil det komme rundt 100–120 mm nedbør i helgen.

#Østlandet: Grunnet nedbøren som kommer, kan det være skiftende føre på veiene. På hovedveiene er det stort sett bart og vått, mens på de mindre veiene kan det være glatt. Det er meldt inn overvann på flere veier, så det er fare for vannplaning. Kjør forsiktig! Senk farten! — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) February 9, 2019

Fredag var det vanskelige kjøreforhold i Agder, Telemark, Vestfold og Østfold. Nå er det gult farenivå i disse fylkene.

Vegtrafikksentralen vest opplyser til TV 2 at de har hatt mye vann på veiene i vestfold, og at det er steder det er fare for vannplaning. Det kan være vanskelige kjøreforhold, og de ber folk senke farten.