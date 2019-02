I slutten av februar skal de to lederne møtes igjen. Onsdag ble det klart at Trump og Kim møtes i Vietnam i slutten av februar.

En delegasjon ledet av USAs spesialutsending Stephen Biegun har nå kommet tilbake fra Nord-Korea etter å ha forberedt møtet mellom de to lederne i slutten av måneden.

Møtet mellom Kim og Trump i Vietnam blir andre gang de to treffes på under ett år. I juni var Singapore vertskap for det første møtet noensinne mellom en nordkoreansk leder og en sittende amerikansk president

Natt til lørdag norsk tid bekreftet Donald Trump tid og sted, og skriver at han har høye forventninger til møtet.

– Mine representanter har nettopp forlatt Nord-Korea etter et veldig produktivt møte der de er blitt enige om tid og datoer for det andre møtet med Kim Jong-un. Møtet vil finne sted i Hanoi i Vietnam 27. og 28 februar, skriver presidenten på Twitter fredag kveld og fortsetter:

– Jeg ser fram til å møte Kim og jobbe for fred.

– En økonomisk rakett

Trump benyttet samtidig anledning til å rose sin nordkoreanske motpart.

Til å begynne med førte presidenten en svært tøff tone mot Nord-Korea, og refererte blant annet til Kim Jung-Un som «Little rocket man» – den lille rakettmannen.

Under det forrige toppmøtet oppsto det derimot søt musikk mellom de to lederne. President Trump fortalte at de to «forelsket seg».

Nå skriver Trump på Twitter at han fremdeles har en svært god tone med Jung-Un.

– Nord-Korea, under lederskap av Kim Jong-un, vil bli en viktig økonomisk makt. Han overrasker kanskje noen, men han vil ikke overraske meg, fordi jeg har lært ham å kjenne og forstår hva han er i stand til. Nord-Korea vil bli en annen slags rakett – en økonomisk en, skriver presidenten.