Uttalelsen kommer etter at Oslo politidistrikt denne uken la frem sin statistikk for anmeldt kriminalitet for 2018.

Den viser at hovedstaden får stadig flere mindreårige lovbrytere som anmeldes gjentatte ganger, på tross av fjorårets innsats mot nettopp de ungdomskriminelle miljøene.

Samtidig har politiet problemer med å holde unge gjengangere unna gatene fordi det er få plasser i ungdomsfengsel og på alternative institusjoner, samtidig som det er svært strenge vilkår for å varetektsfengsle personer under 18 år.

– Det er naturligvis en stor utfordring, for da er det ikke noe sted å gjøre av dem, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Wara bemerker at dagens regjering har doblet antall plasser i ungdomsfengsel. Likevel ser han behov for å øke kapasiteten ytterligere.

– Vi har sett en utvikling med nedgang i ungdomskriminaliteten, men den har nå snudd. Da må vi møte den utviklingen som vi særlig har sett i Oslo, ved å øke kapasiteten i fengsel, styrke politiet og sørge for at politiet har de lovhjemlene de trenger så vi raskt får gjengangerne vekk fra gata, sier justisministeren.

– Hva vil du gjøre for å øke antall soningsplasser for ungdom?

– Hvis det er behov, så må vi øke antallet. Denne regjeringen har doblet antall plasser, men det er alltid et spørsmål om vi har nok. Det er ikke noe vits i å ha plasser som vi ikke bruker, men vi skal ha nok plasser i ungdomsfengsel, sier Wara.

– Men det er ikke nok plasser i dag. Hva skal du gjøre med det?

– Det er ikke nok tilpassede plasser for ungdom, så da må vi øke kapasiteten på de plassene.

– Kommer det til å skje?

– Ja, er det behov, så må vi øke det. Det gjelder også den generelle kriminalitetspolitkken. Vi bygger ut fengsler og ungdomsenheter hele tiden. Derfor har vi doblet kapasiteten når det gjelder ungdomsfengsler.

I tillegg ønsker Wara å se på loven for å gi politiet bedre mulighet til å varetektsfengsle unge kriminelle dersom det anses nødvendig.

– Hvis det er noe med lovene og reglene som gjør det vanskelig å ta ut farlige gjengangere fra gata, så må vi se på lovene og reglene. Vi ønsker også å få unge domfelte raskest mulig i gang med ungdomsstraff.

Til slutt peker Wara på at regjeringen har lovet en handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet.

– Det arbeidet har vi fullt fokus på, og det er en viktig ting som vi skal jobbe mye med i året som kommer, sier han.

