Fredag sier regissør Spike Lee at han ikke vil bruke produkter fra luksusmerkene Gucci og Prada før de ansetter noen afroamerikanske designere.

– Det er opplagt at de ikke har peiling når det gjelder rasistiske «blackface» hatefulle bilder. VÅKNE OPP, skriver Lee i en Instagram-post.

Gucci beklaget denne uken for at de har solgt en sort genser med høy hals. Halsen er utstyrt med røde lepper, noe som gir inntrykk av at den som bruker genseren har svart ansikt når genseren trekkes opp.

Prada har på sin side beklaget en liten apelignende dukke som er ment å henge på veskene deres. Dukken har med sine røde lepper vekket harme etter at «blackface»-bråket startet.

Vekker sterke følelser

«Blackface» handler om at folk med lys hud sverter ansiktet for å ligne på en afroamerikaner. I forrige uke eksploderte «blackface»-debatten i USA etter at en side fra årboken til Virginia-guvernør Ralph Northam ble kjent. Under presentasjonen av Northam i den nær 40 år gamle boken er det et bilde av en person i et Ku Klux Klan-antrekk ved siden av en mann som har svertet ansiktet sitt.

Northam, som tilhører det demokratiske partiet, ble møtt med krav om å gå av. Blant dem som krevde hans avgang, var Virginias statsadvokat Mark Herring, også han demokrat.

IKKE INNAFOR: Gucci trakk denne genseren fra markedet. (AP Photo)

Så kom det fram at også Herring hadde svertet ansiktet mens han studerte, for nær 40 år siden.

Noen venner foreslo at de skulle dra på fest utkledd som rappere de hørte på, som Kurtis Blow.

– Det virker latterlig nå når jeg skriver dette. Men på grunn av vår uvitenhet og lettvinte holdning – og fordi vi ikke hadde satt oss inn i andres opplevelser og perspektiver – kledde vi oss ut og tok på oss parykker og brun sminke, har Herring sagt i en uttalelse.

NORTHAMS ÅRBOK: Da saken dukket opp, la guvernøren seg først flat og sa beklager. Deretter nektet han for at han er en av personene som er avbildet i bildet til høyre. Foto: Eastern Virginia Medical School

Sjokkert

Nå har Kurtis Blow kommentert saken, og artisten tror knapt sine egne ører.

– Jeg ble sjokkert, helt sjokkert. Som talsmann, far, pastor og ektemann synes jeg det er svært støtende og respektløst, nedverdigende. Det er stygt. Men du vet, jeg ber for «my man» Mr. Herring nå, sier Kurtis Blow til TMZ.

Det egentlige problemet er mye større enn både disse politikerne og alle raserelaterte voldshendelser de senere årene, påpeker Derrick Johnson, lederen for borgerrettsorganisasjonen NAACP.

– I stedet er dette konsekvensen av vårt lands motvillighet til å akseptere at 400 år med nedsettende språk og bilder har en kulturell påvirkning som kommer til uttrykk gjennom direkte og indirekte fordommer, skriver Johnson i en kronikk i USA Today.