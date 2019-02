– Vi opplever at han samarbeider med politiet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2 fredag kveld.

Hun ønsker ikke å kommentere hvorvidt mannen i avhør har tatt stilling til siktelsen. Det gjør heller ikke hans forsvarer Mette Yvonne Larsen.

– Han har knyttet seg til handlingen og åstedet. Han har i dag blitt undersøkt av lege, og han har det tøft. Det er brutalt å bli pågrepet av politiet. Det vil være en krise for enhver, sier hun til TV 2.

Larsen opplyser at hun måtte avslutte avhøret med politiet fredag fordi hun ikke synes det var forsvarlig å fortsette på grunn av hans tilstand.

Mannen i 30-årene er kvinnens nærmeste nabo, men de to har ingen annen relasjon enn naboforholdet, opplyser Larsen.

– Det fremstår for meg som en uforståelig handling, sier hun.

Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling lørdag.

Politiet rykket torsdag ut til Bjørndal i Oslo etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra den nå avdøde kvinnens arbeidsgiver klokken 9.39.

Kvinnen ble i dag obdusert. Politiet jobber fremdeles med å få bekreftet hennes identitet.

Så langt har politiet ikke ønsket å kommentere hva de mener var drapsmetoden, eller om det ble benyttet et våpen. Etterforskerne mener imidlertid at de har skaffet seg «god oversikt over saken».

Samtidig som det kriminaltekniske arbeidet pågår, jobber politiet med rundspørring i nabolaget.

