Høie raser mot Oslos ruspolitikk: – De drar strikken altfor langt

– At helseministeren reduserer forebygging til ett tiltak, nemlig skolehelsetjenesten, er bare pinlig. Forebygging er da langt mer. Det burde helseministeren vite, sier hun.

Regjeringens opptrappings-plan mot rus Ble vedtatt i Stortinget i 2016.



Er en femårsplan (2016-2020) for å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder.



Planen er i hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle, eller allerede har etablert, et rusproblem.Kilde: Regjeringen.

– Hvis det er slik at statsråden mener forebygging ikke lenger skal være en del av opptrappingsplanen, så må han si det. Jeg tror i så fall flere kommuner enn Oslo blir overrasket over en slik helomvending, sier Tellevik Dahl.

– Svekker tilliten

Helse- og omsorgsminister Høie mener at byrådets pengeprioritering svekker tilliten som ligger i å gi kommunene ansvar for midlene.

– Kommunene har selv bedt om at statlige bidrag skal komme gjennom de frie midlene fremfor øremerking. Men det er klart at Oslo-byrådets fremferd svekker den tilliten som kreves for å fordele midlene på denne måten, sier Høie.

– Samtidig ser vi at byrådet i Bergen faktisk bruker alle midlene de har fått tildelt fra regjeringen. Dette er med andre ord et prioriteringsspørsmål. Oslo-byrådet burde være ærlig på at de ikke prioriterer rus høyt nok, fremfor å trikse med tall, mener statsråden.

Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i 2016, og har også vært nevnt som et videre satsningsområde inn mot den større rusreformen som er vedtatt i Stortinget. Rusreformen, som fortsatt er i sin spede begynnelse, skal flytte ansvaret for ruspolitikken fra justissektoren til helsesektoren.

​