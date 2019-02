Drapssiktede Makaveli Lindén funnet bevisstløs på cellen: – Vi er svært bekymret

Lindén ble i slutten av januar funnet bevisstløs på cellen sin, opplyser statsadvokat Pascal Labonne-Collin til TV 2.

– Han ble funnet i en svært alvorlig tilstand. Det er tatt medisinske prøver av Lindén, og vi venter på resultatene. Vi er svært bekymret for hans helsetilstand, sier statsadvokaten.

Det er ennå uklart hva som har vært foranledningen til hendelsen. Den svenske 20-åringen ble funnet i forbindelse med servering av mat på kveldstid.

Mistenkes for nytt drap

Norske myndigheter har lenge ventet på å få Lindén utlevert fra Frankrike etter at han ble pågrepet på togstasjonen i Dijon i slutten av oktober. Da hadde han vært på flukt fra politiet i ni dager.

I avhør har Lindén erkjent at det var han som drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) med flere knivstikk etter å ha tatt seg inn i leiligheten hans på Majorstua mandag 15. oktober i fjor. Paltto ble et tilfeldig offer for det som skal ha vært et mislykket ran.

OFFER: Heikki Bjørklund Paltto ble drept med en rekke knivstikk. Etter alt å dømme ble han et tilfeldig offer for et mislykket ran. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Tidligere på dagen ranet Lindén en mann i Essendrops gate like i nærheten.

Underveis på flukten mener politiet at 20-åringen drepte 58 år gamle Johanna Jostameling i hennes leilighet i sentrum av byen Mechelen i Belgia. Hun ble funnet død 24. oktober, men politiet mener hun kan ha ligget død i tre dager før dette.

I tillegg ble en student knivranet i den belgiske byen noe tid i forveien.

DREPT: Johanna Jostameling ble drept i sin egen leilighet. Foto: Privat

Lindén er mistenkt både for ranet og drapet i Belgia. Belgisk politi gjennomførte avhør av Lindén i midten av november, men han har verken erkjent eller nektet straffskyld for disse forholdene.

Utlevering lar vente på seg

Statsadvokat Labonne-Collin opplyser at franske myndigheter omsider har gjort et formelt vedtak om utlevering av Lindén til Norge.

– Dette blir først forkynt for Lindén i neste uke fordi dokumenter som oversettes til svensk, sier han.

Selve utleveringen vil ikke skje før tidligst 15. mars, fordi det er en fire ukers klagefrist på vedtaket.

Hans norske forsvarer Øystein Storrvik fikk denne uken tillatelse til å besøke 20-åringen på sykehuset. Storrvik bekrefter at klienten ble funnet bevisstløs og at det var en dramatisk situasjon.

– Men det går bra med han nå. Klienten ønsker å komme til Norge så fort som mulig, sier advokaten.

FORSVARER: Øystein Storrvik representerer Makaveli Lindén. Her under et avhør som ble gjennomført i Dijon i slutten av oktober. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Påtaleansvarlig i Oslo politidistrikt, Christian Hatlo, sier at store deler av etterforskningen etter drapet på Majorstua er unnagjort. De ønsker å gjennomføre avsluttende avhør med Lindén, og så skal rettsoppnevnte sakkyndige vurdere han psykiske tilstanden. Hensikten er å finne ut om han er strafferettslig tilregnelig.