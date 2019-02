Hevder de ikke legger om dekk – dette får kontrollørene til å tvile

På en bortgjemt parkeringsplass et sted i Rogaland står sju anonyme biler stilt opp på en lang rekke. I bilene sitter representanter fra politiet, arbeidstilsynet, skatteetaten, kemneren, brannvesenet og biltilsynet.

Om få minutter vil en bedrift som reklamerer med billig bilvask og dekkskift få uanmeldt besøk.

– Får profesjonell hjelp

De siste årene har de såkalte Akrim-sentrene trappet opp virksomheten. Målet er å bekjempe alle former for arbeidslivskriminalitet her i landet.

En utfordrende jobb, skal vi tro tilsynsleder Gro Ellingsen i Arbeidstilsynet i Stavanger.

– Utviklingen vi ser er litt urovekkende. De kriminelle tilpasser seg kontrollene våre. De får hjelp av advokater, regnskapsførere, konsulenter og så videre, og så dekkes det over kriminelle forhold og gjør det mye vanskeligere for oss i Akrim-senteret, sier Gro Ellingsen.

Kontrollører undersøker en bedrift som tilbyr billig dekkskift og vask. Arbeidstilsynet mistenker NAV-svindel. Foto: Steinar Figved / TV 2

Mange forklaringer

På den nedlagte bensinstasjonen reklameres det for dekkskift til 300 kroner. Inne i en av vaskehallene er to personer i full sving. Men når arbeidstilsynet spør, er det ingen av dem som er på jobb. De forklarer at de har fått jobb og skal begynne i jobben over helga.

– Det vi ofte hører er at de kom i dag, eller begynte i går. Men her er en ny variant. De sier de begynner i jobben om tre dager. Her er det mistanke om at de går på NAV-stønad, sier Gro Ellingsen.

Han er i full sving med å legge om dekk for en kunde. Men når kontrollørene kommer hevder han at han først begynner på jobb neste uke. Foto: Kristian Myhre / TV 2

10.000 pålegg

Staten går glipp av enorme verdier som følge av svart arbeid og skatteunndragelse. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse går Norge glipp av hele 28 milliarder kroner som følge av økonomisk kriminalitet i norske virksomheter.

En av bransjene med store utfordringer er bilbransjen. Fra 2014 til 2018 har det blitt gjennomført i overkant av 3000 tilsyn og blitt gitt mer enn 10.000 pålegg til aktører i denne bransjen.

Kassaapparatet er ikke i bruk når kontrollørene kommer på besøk. Ifølge innehaver venter de på reparatør. Foto: Steinar Figved / TV 2

– Venter på godkjenning

På neste adresse finner Vegvesenet utstyr for omlegging av dekk. Men en kjapp kontroll viser at virksomheten ikke har tillatelse til å legge om til nye dekk på felg. Virksomheten reklamerer for dekkskift, men daglig leder benekter at de også legger om dekk.

Men 50 meter bortenfor den ene hallporten ligger hundrevis av brukte dekk.

– Vi kjøpte inn alt det utstyret for en måned siden, og venter på en tillatelse fra Vegvesenet.

Jeg har lov til å skifte dekk, men jeg har ikke lov å legge om dekk, det er der misforståelsen ligger, sier en person som sier han er daglig leder til TV 2.