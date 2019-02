Katten Fluffy havnet i trøbbel mens en voldsom kuldebølge rammet flere delstater i USA forrige uke.

Fluffys eiere, som holder til i byen Kalispell i Montana, fant katten dekket av store is- og snøklumper i nærheten av deres hjem. I full fart fraktet de kjæledyret til den lokale veterinærklinikken.

– Hun var iskald, sier Andrea Dutter ved dyreklinikken til Washington Post, et av mange amerikanske nyhetsmedier som omtaler saken.

Klarte ikke å måle temperaturen

Nøyaktig hvor kald katten var, er imidlertid uklart. Kroppstemperaturen var lavere enn det klinikkens termometer kunne måle. Termometeret går ned til 32 grader Celsius.

Veterinærene startet umiddelbart arbeidet med å varme opp katten, med varmt vann, varme omslag og hårføner.

Etter en time begynte Fluffy å vise livstegn.

– Hun begynte å murre til oss, sier Dutter.

Ni liv

Snart kviknet katten til. En undersøkelse viste at katten hadde skadet seg og at det antakelig var derfor hun ikke klarte å ta seg hjem, til tross for at hun er vant til å være ute og er godt kjent i nabolaget.

En uke etter nær døden-opplevelsen er Fluffy tilbake i godt gammelt slag, melder Washington Post.

KOM TIL HEKTENE: Fluffy er i ferd med å bli tint. Animal Clinic of Kalispell/Facebook