Pågående ungdomskonflikt i Oslo bekymrer politiet

Begge hendelsene inngår i en pågående konflikt mellom to ungdomsmiljøer i Oslo, mener politiet.

– Det er noen ungdomsmiljøer i området som tydeligvis har en konflikt, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Mandag 11. desember 2017 ble en ung mann, nylig fylt 18 år gammel, knivstukket gjentatte ganger i overkroppen på biblioteket på Furuset.

Titalls personer var til stede utenfor biblioteket – blant dem fire brødre. To av dem, 16 og 18 år gamle, ble siktet for drapsforsøk, mens de to andre ble avhørt som vitner. Saken er ennå under etterforskning.

Storebror banket opp

En drøy måned senere, 18. januar i fjor, fant et angivelig hevnangrep sted på Furuset senter. De to siktede guttenes eldre bror ble banket opp med blant annet kabler og jernrør, ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett.

Mer enn ti personer tok del i volden, men politiet har kun lyktes med å identifisere én av dem, nemlig den 18 år gamle mannen som ble knivstukket på Furuset en måned tidligere.

Han forklarte i retten av han var bevæpnet med batong som følge av overfallet på biblioteket.

Mannen, som i retten nektet å navngi de andre gjerningspersonene, ble i januar i år dømt til to års fengsel for denne og en annen grov voldsepisode. Han har anket dommen.

Den andre grove voldsepisoden fremstår noe mer oversiktlig for tingretten. Totalt fem personer ble dømt for å ha banket opp to brødre på Haugenstua i Oslo natt til tirsdag 5. juni i fjor.

En av dem var den 18 år gamle mannen som denne uka skal ha blitt forsøkt drept i Motzfeldts gate på Grønland.

Hans advokat Erik Dogger ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Den 19 år gamle mannen som denne uken ble siktet for drapsforsøk sammen med sin yngre bror, nekter straffskyld. Hans forsvarer Tor Even Gjendem sier på generelt grunnlag at det ikke er unormalt at en voldhendelse for unge personer fører til nye voldshendelser.

Lillebrorens forsvarer Jan Erik Teigum ønsker ikke å kommentere saken. 17-åringen skal senere i februar også møte i en sak der han er tiltalt for tre grove og tre simple ran sammen med flere andre gutter i Oslo.

HEVNANGREP?: To tenåringsbrødre er siktet for drapsforsøk etter at en 18-åring ble stukket gjentatte ganger med kniv her på Grønland tirsdag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vanskelige å fengsle

Den pågående konflikten er svært uoversiktlig også for politiet. De involverte personene knyttes ikke til noen etablerte gjenger, men anses som ulike miljøer på Oslos østkant.