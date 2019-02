Ole Kristian Rudi (28) jobber som web producer i reisebyrået TUI. I dag har de besøk av Jowan Österlund fra selskapet Biohax. De spesialiserer seg på å sette inn mikrochipper under huden på folk, som skal gjøre jobbhverdagen enklere. Ole er en av dem som ønsker å sette inn en slik chip i hånden sin.

– Jeg tenker det her kommer til å gå ganske fint, sier Rudi.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan 4000 svensker allerede har satt inn en slik chip. På TUIs kontor i Sverige har også 100 medarbeidere valgt å sette dette inn.

Erstatter adgangskort

Chipen vil kunne brukes til å åpne dører, i kantina og til å printe i printeren.

– Det er helt frivillig. Vil man teste det og kjenner seg ubekvem, så trenger man ikke, eller man kan gjøre det senere, sier Alexander Huber, administrerende direktør i TUI.

Slik ser chippen ut før den settes inn. Foto: Tom Rune Orset

Det er Jowan Österlund i firmaet Biohax som utfører chippingen. Han mener det hele er helt sikkert.

– Det er egentlig bare en liten tech-dings som kan gjøre livet ditt enklere.

– Er det mulig å hacke disse chippene?

– Med tanke på de jeg jobber med så må jeg si at det ikke er noe som man kan garantere at ikke kan hackes. Men vi har stresstestet og det viser at dette er mye sikrere enn hvilken som helst lommebok, sier Österlund til TV 2.

Ikke ulovlig

Hos Datatilsynet ber de ansatte vise sunn skepsis før de sier ja til å bli med på mikrochipping.

– Hvis man frivillig ønsker å ha en chip under hånda, man er fullt 100 prosent klar over hva man gjør, man ikke blir lagt press på av arbeidsgiver, så er det slik vi ser det ikke noe ulovlig med dette. Men det er jo klart at det er jo et ansvar arbeidsgiver tar, når man tilbyr de ansatte å ha en chip under hånda, for man vet jo ikke alltid hvor man skal sette grensen. Hva skal man tilby, er dette en sikker chip? Vi leser jo om dette hver eneste dag, og det er klar at hvis disse kan manipuleres eller hackes så er jo det alvorlig, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Chippen settes inn. Foto: Tom Rune Orset

Ikke vondt

Chippen som settes inn er ca en cm lang, og settes mellom tommel og pekefinger. Ole mener det ikke gjorde vondt å sette den inn.

– Kompisene mine var litt skeptiske, men tenker at dette bare er gøy og spennende, så får jeg heller fjerne den om jeg ikke liker den på lang sikt, sier han.