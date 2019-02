Det er duket for et hektisk reiseprogram for Kong Harald og Dronning Sonja under sommerens fylkesreise.

I alt skal de innom fem forskjellige steder mellom 18. til 20. juni, opplyser Slottet.

Reiser med kongeskipet

Under reisen vil de benytte seg av kongeskipet «Norge».

Fylkesbesøket vil først starte i Jondal kommune på formiddagen tirsdag 18. juni. Videre vil reisen fortsette til Odda senere på dagen.

Dagen etter vil kongeparet ta turen innover Hardangerfjorden for å besøke Granvin Herad, for så å avslutte dagen i Ulvik Herad.

Fylkesbesøket avsluttes torsdag 20. juni med besøk til Askøy kommune.