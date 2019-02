Politiet informerte i dag om at den foreløpige etterforskningen av trafikkulykken hvor to tenåringer omkom i Saltdal var klar.

De to tenåringene var på vei til skolen da ulykken skjedde.

Etterforskningen tyder på at kollisjonen skjedde i trailerens kjørefelt, noe som betyr at personbilen kom over i motsatt kjørefelt.

Politiet skriver videre at det ikke er kjent hvorfor bilen har kommet over i motsatt kjørefelt.

På bakgrunn av dette har politiet valgt å ikke beslaglegge førerkortet til sjåføren av traileren.

– Forferdelig trist dag

Miljøet i området er lite og det er tett kontakt mellom elevene ved de ulike videregående skolene. Det ble derfor satt kriseteam både på Saltdal og Fauske videregående skole.

– Dette har vært en forferdelig trist dag. Vi er sterkt berørt alle sammen. Dette er svært tøft både for ansatte, og ikke minst for elevene, å få en dødsulykke så tett på, sa rektor Roger Riise Kristensen ved Fauske videregående skole etter ulykken.

Han fikk melding om ulykken torsdag morgen, ikke lenge etter den skjedde.

– Da vi fikk beskjed om at det var snakk om ungdommer som var på vei til skolen, satte vi umiddelbart kriseteam. Helseapparatet i kommunen har fulgt opp alle våre elever gjennom dagen, sa Kristensen.