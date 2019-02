Anne (39) er livredd for å dø fra datteren

– Jeg tror det dreier seg om at du er redd for at det skal skje noe med deg selv, slik at du ikke lenger kan ta vare på barnet ditt, sier Anne Christophersen (39) til TV 2.

Det er tre år siden hun ble mor. Allerede på sykehuset etter fødselen, begynte angsten å melde seg. I bilen på vei hjem, kom frykten for alt som kunne gå galt.

Om lag ett år etter fødselen skrev hun et blogginnlegg på Babybloggerne.no, om hvordan hun hadde det:

«Hjernen begynte plutselig å jobbe med alle farene der ute. Jeg ble livredd for å miste babyen min, og livredd for å bli syk eller havne i en ulykke så jenta mi måtte vokse opp uten meg. Hvem kunne passe på henne som meg?»

– En evig byrde

I nesten et år etter fødselen hadde hun alvorlig dødsangst, før det begynte å avta.

– Det var en evig byrde. Du blir veldig hemmet når du er konstant redd for å dø eller å bli syk, sier hun.

39-åringen understreker at hun ikke bare var redd for at det skulle skje noe med henne selv, men også for datteren.

– Men én ting er at man er redd for at det skal skje babyen noe, men jeg hadde veldig fokus på at det kunne skje noe med meg selv fordi jeg var redd for fremtiden til babyen, sier hun.

Anne Christophersen (39) fikk dødsangst etter at hun fødte datteren. Foto: Hilde Palladino

Tør ikke kjøre

Tre år etter fødselen er angsten der fortsatt, men på en mildere måte. Christophersen har fortsatt bekymringer hun ikke hadde før fødselen.

Ett eksempel hun trekker frem, er frykten for å kjøre bil.

– Jeg har førerkort, men jeg kjører ikke bil. Jeg vil ikke ha ansvaret hvis det skjer noe, jeg er redd for å utsette oss for fare, forklarer hun.

På steder med mange mennesker er hun ekstra på vakt. Togstasjoner og flyplasser kan føles som en fare. Snakker venninnene om å dra på tur, er Anne usikker.

– Jeg vet jo at det er irrasjonelt, men hva om det skjer noe på turen? Da har jeg utsatt min datter for å bli igjen uten mor, sier hun.

For det er nettopp dét som ligger til grunn for angsten; frykten for å dø eller bli syk, slik at hun ikke klarer å ta vare på datteren sin.

– Jeg begrenser nok livsstandarden min etter instinktet om å være med henne og beskytte henne, sier hun.

Generalisert angst

Seniorforsker og spesialrådgiver Malin Eberhard-Gran ved Regionssenter for barn og unges psykiske helse (r-bup) forteller at man har relativt lite kunnskap om angst i forbindelse med å bli forelder.