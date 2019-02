Det skriver Stavanger Aftenblad fredag.

Ifølge avisen skal det anmeldte overgrepet ha skjedd på partiets fylkesårsmøte forrige helg.

Fjernet

Leder i Rogaland Frp Bente Thorsen bekrefter hendelsen overfor TV 2.

– Vi ble gjort kjent med at det natt til søndag hadde vært en uønsket hendelse på vårt fylkesårsmøte, sier hun.

Den anmeldte er fjernet fra alle verv i tråd med partiets regelverk.

– Dette er først og fremst en veldig trist sak. Rogaland Frp har i samråd med lokallagene gjort hva vi kan for å bistå og ivareta de berørte, sier hun.

Thorsen har vært i kontakt med begge involverte, både den fornærmede og den siktede, og det var Thorsen selv som anbefalte at saken skulle anmeldes til politiet.

Fylkeslederen sier videre at det er viktig at politiet nå får gjøre jobben sin og at de vil bistå politiet dersom de ønsker det.

– Det er sterkt beklagelig med slike hendelser på et partiarrangement. Vi er opptatt av å legge til rette for god organisasjonsstruktur, og kurser våre medlemmer jevnlig i dette, sier hun til TV 2.

Avhøres fredag

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Stian Eskeland, sier til TV 2 at saken ble anmeldt onsdag.

– På bakgrunn av anmeldelsen har vi siktet en mann for voldtekt. Han ble pågrepet fredag morgen og skal avhøres i løpet av dagen, sier Eskeland.

Det var den fornærmede kvinnen selv som anmeldte saken.

– Vi har avhørt en rekke vitner som var til stede på den sosiale sammenkomsten. Vi vil understreke at vi er tidlig i etterforskningen, og vi foretar tekniske undersøkelser og avhør, sier han.

Det er foreløpig ukjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Saken oppdateres.