2018 var et annus horribilis for Norwegian. Prissikringen av flydrivstoff slo helt feil, og gav et tap på nesten to milliarder kroner.

I tillegg kom store problemer med motorene på de nye Dreamlinerne, som medførte kompensasjon til passasjerer og innleie av erstatningsfly for over to milliarder kroner.

Satser på lavprisallianse

De store Boeing Dreamliner-flyene er innkjøpt for å bli Norwegans arbeidshester på langdistanserutene til Asia og Amerika. Nå håper konsernsjef Bjørn Kjos at man er ferdig med de tekniske problemene.

– Vi skal få inn fem mye Dreamlinere nå på vårparten, og da vil vi ha en flåte på 41 Dreamlinere, sier Bjørn Kjos.

– Det neste blir da å lage en verdensomspennende lavprisallianse. Vi er i samtaler med noen veldig interessante partnere i Nord-Amerika, og deretter kommer turen til Asia.

– Prisene må opp

Ikke alle har tro på Norwegians langdistansesatsing.

– Nei, de har for dårlig lønnsomhet i forhold til alle andre, sier analysesjef Karl Johan Molnes i Norne Securities.

– Der de andre store sett har inntekter som er ti til 15 prosent høyere enn kostnadene, er det motsatt for Norwegian. Det er prispress på lavprismarkedet, og Norwegian har i liten grad fått innpass hos de som er villig til å betale mer, det vis si de forretningsreisende.

Norwegian ser at lønnsomheten er altfor svak, og er nå i ferd med å kutte ulønnsomme ruter, og øke prisene der de kan.

– Det er prispress nedover i Europa, men det er markeder vi trekker oss litt ut fra. På langdistanse tjener vi nå bra mellom Europa og Nord-Amerika, og så vil vi åpne nye ruter, der vi ser at vi kan tjene penger. Og når markedet blir mer satt, så da blir det mer ettertraktet, og da vil nok prisene gå opp, sier Bjørn Kjos.