Knut Haavik er død, 75 år gammel.

Spilte golf i går

– Han døde i natt. Han var sammen med sin kone, sier Haaviks sønn, Svein Arne Haavik, til TV 2.

Det var VG som først omtalte saken. Til avisen sier sønnen at Haavik var i Spania.

– Han spilte golf senest i går og hadde egentlig en god pensjonisttilværelse, sier sønnen.

– De var ute etter oss

Haavik grunnla Se og Hør i 1978 og var magasinets første redaktør. Førsteutgaven solgte 106.000 eksemplarer, og kjendisredaktøren ble sittende frem til 2004.

I september i fjor besøkte han «SNAKK med Linn Wiik», i forbindelse med 40-årsjubileet.

– Den etablerte pressen var ute etter oss. Jeg kom fra jobben som krimreporter i VG, og det var tabloidavisene som var våre største konkurrenter, sa Haavik den gang.

Odd Johan Nelvik, som både jobbet med Haavik i Se og Hør og senere tok over jobben som sjefredaktør, forteller også om kampen til den avdøde 75-åringen.

– Han var en utrolig dyktig journalist. Han stolte på sin egen intuisjon. Jeg vil si at han var en av Norges beste journalister, og en av de største pressemennene i moderne norsk tid. Han måtte stå mye i stormen fordi han ønsket å lage en ny type journalistikk i Norge. Han ble dømt av kolleger i mange år, men det er utrolige imponerende det han fikk til i Se og Hør, sier han til TV 2.

Et sjokk

Videre forteller Nelvik at det var en ære å kunne kalle Haavik for en nær venn.

– At han skulle være kompromissløs og tøff, var bare et image. Han ble sett på som en tøff type, men det var få som var så snille og gode som ham. Jeg vil si at det å ha en venn som Knut.... Man kan ikke få en bedre kamerat, sier 63-åringen og er tydelig sentimental.

Nyheten om dødsfallet fikk han fredag morgen.

– Det blir alltid et sjokk, selv om jeg og Knut var enige om at det var en sensasjon at han ble 75 år. Han har levd litt av et liv, og det var han åpen om i selvbiografien «En ramp i rampelyset».