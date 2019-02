Flere ulykker langs E6 på Østlandet gjorde at E6 var stengt flere steder, noe som førte til store trafikale problemer.

– Alt er åpnet igjen nå. Det var tre timer med trafikale problemer fredag morgen, men nå flyter trafikken greit igjen, forteller Mari Aarrestad, trafikkoperatør i Statens Vegvesen.

Blant annet ble E6 nordgående ved Kløfta stengt etter at en trailer og personbil kolliderte fredag morgen.

– En trailer og en bil har kollidert som gjør at det er store trafikale problemer. Traileren har snurra litt, sa Karianne Knudsen, operasjonsleder i Øst politidistrikt.

Føreren av vogntoget blir anmeldt.

En kvinne er blitt kjørt til sykehus etter ulykken. I tillegg er det store materielle skader.

– Sjåføren i traileren er lettere skadet. I personbilen satt det en kvinne som er blitt kjørt til Ahus med kuttskader, forteller Karianne Knudsen.

Kjørte inn i tunnelveggen

Like før klokken 08.00 opplyste politiet på Twitter at Eidettunnelen i Østfold er stengt etter at en bil har kjørt inn i tunnelveggen.

– Føreren mistet kontrollen og kjørte inn i tunnelveggen. Tunnelen blir nå åpnet igjen straks, forteller Fredrik Solbakken, operasjonsleder ved Øst politidistrikt.