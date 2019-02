Det opplyser politiet på Twitter. Industribygget er totalskadet etter brannen.

– Bygget var i full overtenning i natt. Bygget er totalskadd nå. Vi kan nå vurdere om andre ansatte i nærliggende bygg kan få lov til å komme tilbake på jobb, opplyser John Repstad, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Brannmannskaper fra Risør, Vegårshei og Arendal måtte bistå i slukningsarbeidet. I tillegg til mannskaper fra Tvedestrand som måtte hjelpe til med med tankbil.

Like før klokken 07.00 kunne politiet fortelle at brannen var under kontroll.

– Vi fikk melding om at brannvesenet har kontroll på brannen. Det er ikke lenger fare for spredning til andre bygg. Det er fortsatt svært mye røyk på stedet, forteller operasjonslederen.

Bygningen er ifølge brannvesenet overtent, og slukningsarbeidet er i gang.

– Det velter svart røyk ut fra bygget, og det er gjennomslag av flammer gjennom taket, sa operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til TV 2 klokken 04.50.

Det er et renholdsbyrå som holder til i bygningen, som Repstad anslår skal være på 30x60 meter.

Ingen personer skal befinne seg i bygningen. Ansatte fra firmaet er på vei for å bistå politiet og brannvesenet.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen. Det skal ikke være spredningsfare.

Saken oppdateres.