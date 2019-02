Igjen reises det tvil om flyets framtid etter at Qantas torsdag kunngjorde at de likevel ikke vil kjøpe åtte nye A380-er.

Airbus har for tiden bare 79 sikre bestillinger av flytypen. I tillegg vurderer Emirates å endre sin ordre på 20 A380-er. Flyselskapet er mer interessert i den mindre og nyere A350.

– Om Emirates endrer hele sin ordre, vil det helt sikkert innebære dødsstøtet for A380-en, sier Ellis Taylor i flyanalyseselskapet FlightGlobal til CNN.

Kjempefly

Airbus A380 har to etasjer, fire motorer og plass til inntil 868 passasjerer. Flyets enorme størrelse gjør at flybroer og parkeringsplasser må spesialbygges for å kunne ta imot flyet.

Det krever også et stort passasjergrunnlag for å fylle opp setene på en slik flymaskin. Derfor har A380 aldri gått i rutetrafikk i Norge.

De gangene en A380 har vært nede på Oslo lufthavn, har det vært for å kjøre tester eller fordi en passasjer har blitt akutt syk om bord. I slike tilfeller må flyet parkeres unna terminalbygningen, og egne trapper må kjøres fram for å få folk ut av flyet.

Vil ha mindre og lettere fly

Høyere oljepris og økt miljøfokus har gjort at oppmerksomheten de siste årene har blitt rettet mot andre flytyper. De nyeste modellene fra Boeing og Airbus har to motorer og utstrakt bruk av komposittmaterialer for å holde vekten og drivstofforbruket nede.

Dette er også grunnen til at den karakteristiske Boeing 747 – jumbojeten – er faset ut av de fleste store flyselskaper.

Nå har også Qantas besluttet at de ikke trenger flere enn de 12 A380-ene de allerede har i sin flåte.

– Disse flyene har ikke vært del av selskapets flåte- og ruteplan den siste tiden. Qantas står ved planene om å oppgradere de eksisterende A380-ene, et arbeid som starter midt i 2019 og vi vil fortsette å operere flyene godt inn i framtiden, opplyser Qantas i en uttalelse til bransjenettstedet AIN Online.

Airbus leverte 15 nye A380-er i 2017, mens tallet falt til 12 i 2018. Planen var å senke leveringstakten til åtte i år og seks per år fra 2020, skriver AIN Online.