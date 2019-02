Det opplyste Grete Lien Metlid, sjef for Oslo-politiets enhet for etterretning og etterforskning under en pressekonferanse torsdag kveld.

– Status nå er at vi etterforsker dette som et drap, sa Metlid.

– Vi har nå pågrepet en person. Han er på politihuset og han er siktet for drap, sa Metlid.

Mannen er i 30-årene og ikke kjent for politiet fra tidligere. Han ble pågrepet utenbys torsdag kveld.

– Vi jobber ut fra at det kan være en relasjon. Det er i hvert fall ikke noe som tyder på at noen har tatt seg inn i leiligheten ved å bryte seg inn. Vi har mange ubesvarte spørsmål og fortsetter etterforskningen utover kvelden.

Bekymringsmelding

En kvinne ble torsdag funnet død i en leilighet på Bjørndal i Oslo. Politiet betraktet dødsfallet som mistenkelig og satte i gang etterforskning på bakgrunn av funn gjort i leiligheten.

– Når man finner denne personen, som vi mener er en kvinne, så konkluderer vi raskt med at det er flere omstendigheter som gjør at dette fremstår som mistenkelig, sa Metlid.

Politiet rykket ut til adressen på grunn av en bekymringsmelding som kom inn klokken 09.39. Bekymringsmeldingen kom fra avdødes arbeidsgiver.

UNDERSØKTE SØPPELKASSER: Politiet jobbet ved leiligheten gjennom hele torsdagen. Foto: Mathias Ogre

– Den avdøde vet vi foreløpig ikke hvem er. Det forsøker vi å avklare. Hvorvidt det er mulig å identifisere henne i kveld, er for tidlig å si. Vi kan av den grunn ikke si mer om henne og vi har heller ikke fått varslet pårørende, sa Metlid, men la til at politiet mener den døde er en voksen kvinne.

Stor politiinnsats

Gjennom dagen var det en omfattende politiinnsats på stedet, med teknikere, hundepatruljer og bevæpnede patruljer.

I tillegg til at teknikere gjennomsøkte boligen, ble det gjennomført en rundspørring blant naboer. Politifolk gikk gjennom søppelkasser og jobbet med å hente inn bilder fra overvåkingskameraer i området.

Politiet var gjennom dagen tilbakeholdne med opplysninger om saken. Det ble ikke opplyst noe om kvinnens identitet eller dødsårsak.

En nabo sa til TV 2 torsdag ettermiddag at det er utrolig synd at kvinnen er død.

– Hun var en veldig snill og god dame, sier naboen.

Politiet ber om tips i saken.