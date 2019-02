Trond Giske utelukker ikke comeback i partiledelsen

Torsdag kveld møtte TV 2 Giske i Malvik i Trøndelag, hvor han var på årsmøte for Malvik Arbeiderparti. Samme kveld kom nyheten om at Arbeiderpartiet ikke gjenopptar behandlingen av varslersakene, slik Giske ønsker.

Samtidig ønsker partiledelsen, ved partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng, Giske inn i varmen igjen.

– Jeg skulle ønske at de hadde tatt opp igjen behandlingen og tatt de nye opplysningene mine inn i vurderingen. Men jeg ser også at en full, ny behandling ville vært en belastning for partiet og tatt opmerksomheten bort fra det politiske arbeidet, så det er også forståelig, sier Giske.

– Tar oppgavene partiet ønsker

Den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet, som trakk seg etter flere varsler om seksuell trakassering i begynnelsen av 2018, utelukker nå ikke comeback i partiledelsen.

– Ser du deg selv som en del av en fremtidig Arbeiderparti-ledelse?

– Først og fremst ser jeg meg selv som bidragsyter til at nesten 400 fantastiske ordførerkandidater skal få Arbeiderparti-makt i valget til høsten. Det betyr mye for lokalsamfunnene, spesielt når det er en borgerlig flertallsregjering. Så skal jeg være med på laget som skal vinne stortingsvalget i 2021, sier Giske.

– Så får vi ta de oppgavene som partiet ønsker at vi skal ta, og brette opp ermene og gjøre jobben sammen. Det er laget som vinner, ikke enkeltpersoner, fortsetter Giske.

– Lettere å delta for fullt

Giske sier at han nå håper å kunne legge en vanskelig tid bak seg.

– Jeg håper vi kan legge den vanskelige tiden, som sikkert har vært tøff for alle, bak oss, og få kommet oss videre med politiske arbeidet til Arbeiderpartiet, sier han.

Han tror også det vil bli enklere å engasjere seg i politikken for Arbeiderpartiet i tiden fremover.

– Det har vært et veldig spesielt år, slitsomt sikkert for mange, men i hvert fall for meg. Det at partiet sier at det ikke er noe til hinder for at jeg deltar for fullt i partiet, og at man heller ikke drar noen klonklusjon opp mot likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering, gjør det klart lettere for meg å delta for fullt i partiet og i politikken, sier han.

Lokalpolitiker og Giske-varsler Line Oma (Ap) uttalte til TV 2 torsdag kveld at hun ikke har tro på at Giske får fornyet tillit i partiet.

– Siden det er et såpass stort tillitsbrudd tror jeg ikke det er grunnlag for at han får fornyet tillit. Jeg kan ikke se at han kommer til å få det, sa hun.