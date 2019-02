– Ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet

Tror ikke på fornyet tillit

Lokalpolitiker i Oslo Line Oma (Ap) var blant dem som sto frem som en av varslerne mot Giske i begynnelsen av 2018. Ifølge Oma skal statsråden ha presset henne opp mot veggen på en nattklubb i New Dehli i 2010, da Oma var praktikant ved den norske ambassaden i India. Giske var 43 år gammel og nærings- og handelsminister på offisiell reise.

– Og [han] stikker tungen sin ned i halsen min, mot min vilje. Jeg var helt uforberedt. Etterpå spør han om jeg skal være med han til hotellet, noe jeg sier nei til, fortalte Oma til NRK.

GISKE-VARSLER: Ap-politiker Line Oma har tidligere stått frem som en Giske-varsler. Det er viktig at varslerne får et ansikt, sier Oma til NRK. Hun er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder bydelsutvalget i Gamle Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Torsdag sier Oma til TV 2 at hun er glad for at Giske ikke får saken gjenopptatt til behandling i Arbeiderpartiet.

– Jeg er glad for at partiet står ved konklusjonen fra i fjor. Det burde ikke være noe tvil i denne saken. Både de enkelte sakene og summen av alle til sammen er et stort tillitsbrudd, sier hun.

Samtidig tror hun ikke at Giske kommer til å få fornyet tillit i partiet.

– Siden det er et såpass stort tillitsbrudd tror jeg ikke det er grunnlag for at han får fornyet tillit. Jeg kan ikke se at han kommer til å få det, sier hun.

Oma forteller også at hun var informert om brevet fra partiledelsen på forhånd og var forberedt på at det kom.

Giske-saken

Bråket rundt Giske startet midt i desember i 2017. Tekstmeldinger Giske hadde sendt til en ung kvinne i AUF i 2011 skapte intern strid i Arbeiderpartiet, og flere var sterkt kritiske til at den daværende næringsministeren hadde kontaktet den unge kvinnen.

Bakgrunnen for at reaksjonene oppstod seks år etter selve hendelsen, var etter all sannsynlighet metoo-kampanjen, som satte seksuell trakassering på dagsordenen.

Den 21. desember ble Giske konfrontert med minst fire varsler, hvor flere kvinner mente han ved ulike hadde utsatt dem for seksuell trakassering. Giske beklaget da sin egen oppførsel.

Les hele Giskes Facebook-innlegg her:

