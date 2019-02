Torsdag ble det kjent at flere lokalpolitikere i Venstre tar et oppgjør med partileder Trine Skei Grande, og mener det er tid for et lederskifte i partiet. Senere samme dag har nærmere hundre tillitsvalgte i partiet signert et opprop til støtte for partilederen.

En av dem som tar Grande i forsvar, er Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

– Jeg har ikke noe behov for å fremskynde en lederdebatt i Venstre og kaste Trine, sier han.

– Men så er det ikke sånn at en Venstre-ledelse skal sitte for alltid. For oss er det viktig å hele tiden bygge nye talenter og profiler, sier han.

– Men har hun en lederstil som er problematisk?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg har aldri opplevd Trine som problematisk å ha med å gjøre. Jeg har opplevd henne som en raus leder som er flink til å ta vare på folk, sier Hansmark.

– Mener vi bør skifte partileder

En av dem som derimot tar til orde for et lederbytte i Venstre er Bjørn Mathisen, lokallagsleder og kommunestyrepolitiker i Kvæfjord Venstre.

– Jeg er av den mening at vi bør skifte partileder nå. Så skal ikke jeg si hvem som skal bli ny leder, men jeg er helt klar på at vi trenger endring av kursen for Venstre, sier han til TV 2.

– En leder som leder et parti som går jevnt og trutt nedover, sitter med øverste ansvaret. Skal vi få til en snuoperasjon, så må det nye koster til, mener han.

Han er uenig med Hansmark i at Grandes lederstil ikke er problematisk.

– Det har vært mange uheldige episoder det siste året, i forhold til hvordan partiledelsen har forholdt seg til andre medlemmer av partiet, sier han, og viser blant annet til Grandes konflikt med Abid Raja.

Det var under budsjettforhandlingene i november at det som har blitt omtalt som en utskjelling fant sted. Venstrelederen omtalte Raja i sterke ordlag mens hun var på høyttaler.

– Det er en lederstil som ikke kler et demokratisk folkeparti som Venstre er, mener Mathisen.

– Forstår frustrasjonen

Venstre har gjort det dårlig på meningsmålinger den siste tiden. TV 2s siste gallup viste en oppslutning på kun 2,5 prosent, som er langt under sperregrensen.

Hansmark i Unge Venstre sier han forstår at mange blir frustrerte av å se de lave tallene.

– Jeg har full forståelse for at folk er frustrerte i Venstre for tiden, når vi konsekvent siden juli har ligget under sperregrensen. Når grunnfjellet vårt har forsvunnet til andre partier, så skjønner jeg at folk får behov for å gi beskjed, sier han.

– Men jeg tror likevel løsningen man kommer med her er feil. Vi må huske på at Trine Skei Grande er den første lederen i Venstres historie som har klart å løfte oss over sperregrensen to år på rad, sier han.

Trine Skei Grande har så langt ikke ønsket å kommentere saken til TV 2 torsdag.