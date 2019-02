13,6 millioner i minus. Det er status for Rosenborg Ballklub da de torsdag oppsummerte 2018-sesongen. Klubben publiserte regnskapet for fjorårssesongen, og i 2019 skal de røde tallene forverre seg.

RBK hadde i 2018 budsjettert med 15 millioner kroner i minus, et tall som har vist seg å stemme når man har gjort opp status i Trondheim. For 2019-sesongen har klubben budsjettert med et underskudd på 17,3 millioner kroner.

En av hovedårsakene til de røde tallene er manglende spillersalg. Klubben budsjetterte med spillersalg for 20 millioner kroner i fjor, men de fikk ikke inn mer enn 15,5 millioner på denne posten. Noe av grunnen er ambisjonsnivået og skadesituasjonen i klubben. RBK ville beholde flest mulig av spillerne i A-stallen.

I 2019 er målet å selge spillere for 25 millioner kroner. Den posten er de allerede godt i gang med. Trønderne har allerede solgt Issam Jebali for et tosifret millionbeløp. Som vanlig budsjetterer ikke RBK med gruppespill i Europa.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug.

