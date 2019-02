​Full tillit til Trine

De mange oppslagene i ulike medier den siste tiden gir et helt feil inntrykk av situasjonen i Venstre. Vi som driver fylkeslag og lokallag har full tillit til Trine Skei Grande. Hun gjør en stor jobb både som statsråd og leder av partiet. Vi opplever at mediene, nå sist NRK, leter etter noen som uttaler seg kritisk. I alle partier vil det lykkes hvis du leter nok. Vi som gir full støtte til Trine blir enten ikke spurt eller ikke sitert.

Vår partileder har skapt en positiv kultur med stor takhøyde. Det er lov til å si ifra og det er lov til å gjøre feil. Slik skal det være i et sosialliberalt parti.

Det vil alltid være slik at vi som lokalpolitikere vil ha gjennomslag for våre saker. Vi vet også at vi ikke alltid får det. I Venstre er det rom for å si ifra om det.

Det siste året har Venstre vært pådriver for en regionreform som fører viktige beslutninger til de nye regionene. Det arbeidet skal fortsette. Vi har fått et av de beste landbruksoppgjørene noensinne, med vekt på landbruket i distriktene. Venstre er en konstant pådriver for å flytte ut statlige arbeidsplasser. At distriktspolitikk blir en hovedsak på landsmøtet viser at partiet og partiledelsen tar dette på alvor.

Nå er vi som lokalpolitikere som står på valg mest opptatt av saker som å styrke kollektivtrafikken, få bedre kvalitet i skole og innen helse og omsorg, skape nye arbeidsplasser som gir økt verdiskaping, ta var på naturen og gi lokale bidrag til å få ned klimautslippene.

Det er viktige saker som vi står sammen om og der vi har full støtte fra partiet med Trine i spissen. Derfor gir vi full støtte til vår partileder.