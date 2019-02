– Christer Tromsdal bør straffes med 12 års fengsel for å ha bestilt et angrep på en meddommer i Asker i 2012.

Det sa aktor Stein Vale i sin prosedyre i Asker og Bærum tingrett i dag, ifølge NRK.

Tromsdal nekter straffskyld.

Tirsdag 8. januar møtte Christer Tromsdal (49) og det tidligere gjengmedlemmet (33) i Asker og Bærum tingrett.

Politiet mener at 49-åringen på forsommeren i 2012 ga 33-åringen i oppdrag å skade en fagdommer i en pågående straffesak der Tromsdal var tiltalt.

Ifølge påtalemyndigheten rekrutterte det tidligere gjengmedlemmet to torpedoer for å gjennomføre et anslag mot fagdommeren.