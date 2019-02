Nå blir det tryggere for kvinner å ta celleprøve

På laboratoriet på Stavanger universitetssykehus møtes seksjonsoverlege Jannicke Berland og Tove Steen.

De har begge et engasjement for å forebygge livmorhalskreft. Berland gjennom jobben der hun hver dag analyserer celleprøver, og Steen gjennom sin avdøde datter Thea Steens engasjement for at flere skal ta celleprøve.

– Theas engasjement førte til et økt oppmøte særlig blant de unge og hennes historie rørte mange av oss, sier seksjonsoverlege Berland.

Hun viser frem den nyeste teknologiske utviklingen i screening-programmet for Livmorhalskreft. Det er mye som har skjedd på få år.

Ny metode

I stedet for kun å se på celleprøvene i mikroskop, har nesten alle norske sykehus nå egne maskiner som leter etter HPV-viruset som kan gi livmorhalskreft – såkalt HPV-testing.

– Nå har vi disse maskinene som søker etter HPV-viruset som gir celleforandringer, som igjen kan gi livmorhalskreft. Hvis den har positivt svar så går vi nærmere inn i prøven med mikroskop, og hvis screeneren finner noe, så kommer de løpende, forteller Berland til TV 2.

HPV-testingen innføres nå gradvis i hele Norge. Maskinene undersøker celleprøver fra kvinner mellom 34 og 69 år på en mer følsom måte, som gjør at de fanger opp flere celleforandringer.

Tilgang til gamle prøver

Thea Steen døde i juli 2016. I 2017 fortalte TV 2 at hun opplevde at hennes celleprøver ble feiltolket to ganger og kreftdiagnosen forsinket med 1,5 år.

TV 2 avslørte også at analysesystemene for celleprøver i Norge hadde flere mangler når det gjaldt kvalitet, 70 kvinner fikk hvert år kreftdiagnosen selv om de hadde hatt normale prøver tidligere.

Theas historie viste at det burde være lettere å følge pasientens undersøkelser for legene, og forbedre undersøkelsene av celleprøvene.

Nå er det også mulig for legene å se på gamle prøver fra alle pasienter gjennom et avansert journalsystem.