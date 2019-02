Frykter Charlie (22) aldri vil våkne igjen

I løpet av januar kontrollerte Vegvesenet 2447 kjøretøy i Nord-Norge, noe som resulterte i 71 gebyr, 195 bruksforbud og fire anmeldelser.

Selv om Statens vegvesen har 50 prosent flere kontroller i nord nå enn for fem år siden, er ikke dette nok. Samferdselsministeren ønsker å ta et mer langsiktig grep, for å få bukt med dårlig skodde utenlandske vogntog på glatte, norske vinterveier.

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Derfor har jeg bedt Vegdirektoratet om å skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier, seier samferdselsministeren.

– Respektløst

Innen neste vinter skal det være på plass skjerpede krav til vinterdekk på vogntog.

Påbud om vinterdekk Regjeringen innførte i 2013 et påbud om vinterdekk for tungbiler over 3500 kg, med unntak av løfteaksler.

I 2014 ble dette påbudet utvidet, og det ble innført påbud om vinterdekk på alle aksler.

Det ble i 2013 og 2014 meldt et ønske om å se ytterligere på kravene til merking av vinterdekk på et senere tidspunkt, i lys av den tekniske utviklingen og tilgjengeligheten av ulike typer dekk.

Tyske myndigheter har skjerpet kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy, slik at det bare er dekk merket med «alpesymbolet», (Three Peak Mountain Snow Flake) som er godkjent. Kilde: Regjeringen

– Dette er et tiltak i arbeidet for å øke sikkerheten og framkommeligheten på norske vinterveier. Jeg ønsker at denne skjerpingen av kravene blir gjennomført så raskt som mulig, og før neste vintersesong, seier Dale.

Ramona Lind er glad for at det blir satt fokus på nye krav til vinterdekk for vogntog, men er skuffet over at det tar så lang tid.

– Denne vinteren er langt fra over og Charlies ulykke er bare begynnelsen. Jeg skjønner at det tar tid å få på plass nye krav, men jeg syns det er respektløst at de ikke skal være på plass før neste vinter. Jeg hadde forventet umiddelbare tiltak, det er våre liv det er snakk om, sier Lind.

Vurderer tysk løsning

Avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen sier at det er forbundet med stor risiko å kjøre på norske vinterveier uten å være godt nok skodd.

– Vi er nå i en kartleggingsfase for å komme frem til forslag til skjerping av kravene. Vi har sett på en del løsninger og evaluerer fortløpende, men det er for tidlig i prosessen til å si noe konkret, sier Lutnæs.

Det finnes allerede løsninger som kan avsløre dårlige dekk, mens vogntoget kjører. Det tyske selskapet Ventech Systems GmbH har utviklet et system som kan diagnostisere bildekk automatisk - i fart.

Systemet, som graves ned i veibanen, måler både dekkets mønsterdybde, dekktrykk, aksellast, totalvekt og hastighet. Selskapet har solgt denne typen løsninger over hele verden.

Avdelingsdirektør Henning Harsem for seksjon tilsyn og kontroll i Statens vegvesen sier at de har sett på ulike systemer - også tyske.

– Vi vurderer løpende ny teknologianvendelse. Vi ser både på eksisterende tyske løsninger, men også prototyper. Problemet med de tyske løsningene er at de bare kontrollerer dybden i mønstrene på dekkene, ikke hvorvidt det blir brukt kjettinger eller om de blir brukt riktig. Da må man kontrollere fysisk i tillegg, sier Harsem og legger til at det ikke ser ut til å være nært forestående hvilken løsning Vegvesenet kommer til å velge.

Siktet for uaktsom kjøring

Føreren av vogntoget som kolliderte med Charlie, en mann i 50-årene fra Litauen, ble varetektsfengslet etter ulykken og siktet for uaktsom kjøring.

Det er forhåndsberammet hovedforhandling i saken 12. mars.

Politiet tror at årsaken til ulykken var høy fart, vogntoget skal ha holdt 88 km/t da kollisjonen skjedde.

Statens vegvesen opplyser at føreren ville ha fått kjøreforbud dersom vogntoget hadde blitt stanset for kontroll, da han skulle ha kjørt med kjettinger på det glatte vinterføret.