Spotify vil bli lydens Netflix

I et forsøk på å vokse seg enda større skal Spotify nå satse på podkast.

Det er ifølge BBC satt av over 500 millioner dollar til dette prosjektet, og svenskene har den siste tiden kjøpt og vist interesse for flere selskaper innen podkast-segmentet.

Spotify leverte for første gang i selskapets historie et driftsoverskudd forrige kvartal, som var på cirka 900 millioner.

Tilgang til alt

Spotify har rundt 200 millioner abonnenter på verdensbasis, og har siden oppstarten i 2008 blitt størst innen strømming av musikk.

Spotify er en ledende aktør innen musikkstreaming, både teknologisk og på å teste ut ulike forretningsmodeller.

– De har vært veldig gode på å skape et økosystem der alt innhold er tilgjengelig gjennom streaming. Hvis man sammenligner med iTunes som i mye større grad har vært kjøpsbasert. Spotify har truffet veldig bra fordi de har et så vidt spekter hva gjelder innhold. Du får tilgang på alt fra Justin Bieber til gamle klassikere, og du har tilgang til absolutt alt, sier teknologiekspert, Magnus Brøyn til TV 2.

Siden den svenske strømmegiganten gikk på børs i 2018 har de sett på ulike måter å utvide spekteret sitt. Å fornye tilbudet sitt, og forretningsmodellen sin er da ting som blir sett på.

– Spotify har hatt lite konkurranse i musikkstreaming-bransjen, der man ikke på noen måte kan si at konkurrerende storsatsninger har vært like vellykkede. Både Tidal og Google-eide Youtube har ikke klart å treffe like godt, sier Brøyn.

STØRST: Magnus Brøyn tror Spotify blir å regne med i årene som kommer hva gjelder streaming av podkaster. Foto: Privat

Tar opp kampen med Apple

Nå som Spotify har bestemt seg for å gå så tungt inn i podkastsegmentet er det Apple som er den største konkurrenten. Apple med iTunes har vært ledende innen podkast og har satset på det i mange år allerede.

– Det som gir Spotify et konkurransefortrinn er at de ikke er eksklusive til ett merke. På verdensbasis er det jo Android-telefoner som flest folk har. Det gjør at Spotify har muligheten til å nå et mye større marked, sier Brøyn.

– Det Spotify gjør så bra er at de fjerner dusjforhenget mellom musikk og podkaster. Vi som forbrukere har muligheten til å kunne kombinere alt innhold helt selv uten å måtte bytte app, forklarer Brøyn.

ENTUSIAST: Jim Fossheim, kommersiell utvikler i Moderne Media sier at podkaster er det mest funksjonelle mediet for aktive folk i dagens samfunn. Foto: Privat

House of Cards effekten

I uken som har gått har Spotify kjøpt opp to Amerikanske podkast-selskaper. Både Gimlet Media som er et fremadstormende podkastnettverk, og Anchor som er et selskap som tilbyr produksjonsverktøy til podkast.

– Jeg vil sammenligne det Spotify nå gjør med det Netflix har gjort i en årrekke. Netflix bygde opp et kartotek, og brukte enorme ressurser på egne produksjoner. Man kan tenke seg at Spotify nå vil gjøre noe lignende og ønsker å lage sitt eget eksklusive innhold, sier Brøyn.