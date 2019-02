Dermed er den 19 år gamle mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Han nekter straffskyld, men har gitt en lang forklaring til politiet i går kveld. Han vil la seg fengsle slik at politiet får fred og ro til å ettergå forklaringen hans uten påvirkning, sier 19-åringens forsvarer Tor Even Gjendem til TV 2.

Ifølge Aftenposten var mannen siktet for et drapsforsøk også i 2017. Avisen er ikke kjent med hva som er status i den to år gamle saken.

Den 17 år gamle lillebroren ble onsdag varetektsfengslet i én uke med brev- og besøkskontroll. Vilkårene for å fengsle barn er svært strenge etter norsk lov.

Hans forsvarer Jan Erik Teigum ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Politiadvokat Ingvild Myrold sier til TV 2 at politiet ser svært alvorlig på saken, og at de ser på en mulig kobling til en alvorlig straffesak som skal opp for retten senere i august.

Der er den 17 år gamle gutten tiltalt for flere grove ran med kniv. Eldstebroren er ikke tiltalt i samme sak.

Politiet har de siste dagene etterforsket muligheten for at enda en gjerningsperson var involvert i knivstikkingen, men etter det TV 2 forstår, er denne teorien lagt på is. Politiet vil ikke opplyse om de har kontroll på kniven som ble brukt.

Den fornærmede 18-åringen ble raskt fraktet til sykehus med alvorlige skader, men er i dag utenfor livsfare. Det er foreløpig ikke oppnevnt noen bistandsadvokat i saken.

Hendelsen skjedde i Motzfeldsgate, like ved Grønland T-banestasjon i Oslo sentrum