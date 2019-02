Et SAS-fly har sklidd av en taxebane før take-off på Oslo Lufthavn Gardermoen torsdag.

Det bekrefter pressesjef i Avinor Gurli Ulverud til TV 2.

Ifølge passasjerer TV 2 har snakket med skal passasjerene om bord nå fraktes ut av flyet og bort med buss.

– Det var ganske lav fart da det skjedde, for det var på vei ut under taxingen, sier passasjer Thomas Milford til TV 2.

Han forteller at flyet var forsinket, og at det skulle tatt av for over to timer siden, da det skjedde.

– Da vi endelig skulle ut, var det egentlig bare helt rolig, og så gled flyet plutselig bare ut og inn i snøen ved siden av rullebanen.

Når TV 2 snakker med han, sitter de fortsatt inne i flyet og venter på en buss som skal frakte passasjerene vekk.

Flyet er ifølge Milford ganske fullt.

Han sier også at personalet om bord på flyet håndterte situasjonen på en god måte.

– De kom med informasjon med en gang det skjedde og forklarte hva som hadde skjedd.

SAS-flyet var på vei til Arlanda i Sverige.

Saken oppdateres.