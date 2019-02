VG: Mann (38) tiltalt for Sjøvegan-drapet i 1998

Politiet tror at den 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen kan ha blitt drept allerede mandag 13. juli, tre dager før hun ble funnet i restene av bolighuset i Lensmannsjordet på Sjøvegan etter en brann som ble påsatt for å dekke over udåden. (Foto: Jan-Morten Bjørnbakk, NTB Pluss) Foto: Bjørnbakk, Jan-morten

Over 20 år etter at Marie-Louise Bendiktsen (58) ble funnet død i et nedbrent hus i Sjøvegan i Troms, er en 38 år gammel mann tiltalt for drapet.