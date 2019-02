Ifølge NRK har flere lokalpolitikere i Venstre, den siste tiden sendt brev som er kritiske til retningen partiet går i.

Ett av brevene kommer fra tidligere ordfører i Lødingen i Nordland, Bjørn Hegstad.

– Medlemsmassen går ned, lokallag blir lagt ned og det blir færre og færre folk tilknyttet Venstre i Distrikts-Norge. Og så disse utrolig negative personsakene i tillegg, sier han.

Kritiske til Grande

Flere lokalpolitikere stiller seg også kritiske til partileder Trine Skei Grande.

«Lederen i Venstres karakteristikk av partiets fremste distriktpolitiske talsmann, ordfører Alfred Bjørlo, er ikke en partileder verdig. Vi har heller ikke sans for andre utsagn om personer,» heter det i brevet fra Lødingen, ifølge NRK.

Bjørn Mathisen, tidligere lokallagsleder i Kvæfjord i Troms, sier til VG at partileder Trine Skei Grande bør gå av.

– Når man kommer så langt som nå, så tror jeg at man har kjørt seg fast i et spor. Det trengs nye koster inn i partiledelsen og et skifte av partilederen. Jeg tror ikke vi vil klarer å endre situasjonen med Trine. Hun har gjort en god jobb i mange år, men jeg tror tiden har kommet for å tre til side, sier han.

Gir seg

I et brev han har sendt til partiledelsen, varslet han om at han gir seg med politikken etter 20 år i partiet. Han forteller at han ikke har fått svar på brevet.

– Jeg antar at de ser på meg som en surpomp fra Nord-Norge, som de bare rister av seg, sier han til NRK.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker ifølge statssekretær Jan-Christian Kolstø ikke å kommentere saken overfor NRK. Partiets generalsekretær, Marit H. Meyer, skriver i en epost til kanalen at det hele tiden er debatter og diskusjoner rundt ulike politiske temaer, inkludert distriktspolitikk. Hun minner om at partiet har satt ned et distriktspolitisk utvalg hvor hele landet er representert.

Alle brev som partikontoret har mottatt, vil bli besvart, ifølge generalsekretæren.

