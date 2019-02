Politiet fikk melding klokken 07.45 om en trafikkulykke på E18.

– Den ene bilen kjørte inn i midtdeler og etterpå truffet i front på en motgående bil, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til TV 2.

Ifølge politiet var det en person i hver av bilene og begge er kjørt til sykehuset med bruddskader.

– Begge er kjørt til sykehuset i Skien med bruddskader. Jeg kan ikke kommentere skadeomfanget utover dette, sier Groth.

Ulykken skjedde ved Langangen brua ved Porsgrunn.

Årsaken til ulykke er foreløpig ikke avklart.

Sørgående felt ble stengt en liten stund med er nå åpnet igjen.

Rundt klokken 07.58 fikk politiet melding om en ny frontkollisjon ved Buskerud skole i Åmot.

– Her var det også to biler involvert hvor den ene kom over i motsatt kjørefelt, sier Groth.

Det skal ifølge politiet være glatt på stedet.

– Den ene personen ble kjørt til sykehuset med ukjent skadeomfang, og den andre til legevakt med lettere skader, opplyser Groth.

Det er trafikale problemer på stedet og bilberger ventes.