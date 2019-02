Fant mann bundet fast i sengen til seriemorder

Et av ofrene holdt sin homofile legning skjult for sin muslimske familie. En annen hadde nylig flyttet til Canada og hadde rusproblemer. Et tredje antatt offer var hjemløs og jobbet som prostituert.

Men så forsvant plutselig Andrew Kinsman, en 49 år gammel lhbtq-aktivist og tidligere bartender, dagen etter Torontos gaypride-parade.

Han hadde mange venner, og politiet opprettet en ny etterforskningsgruppe. Da hadde lhbtq-folk i Toronto lenge uttrykt frykt for at en mulig seriemorder var aktiv i byen.

Mistenkelige funn

Etter pågripelsen ble det funnet flere gjenstander og bevis som knyttet McArthur til drapene. Han hadde i flere tilfeller arrangert ofrene for å ta bilde av dem. Gartneren hadde også samlet flere trofeer fra sine ofre, blant annet smykker og notatbøker.

Kløften der det åttende drapsofferet ble funnet er eid av et eldre ektepar. McArthur fikk låne plass på deres eiendom for å lagre hageverktøy, mot at han stelte i hagen deres.

I tillegg fant politiet en bag med gaffateip, operasjonshansker, tau, kabelstrips og sprøyter, ifølge rettsdokumentene.

Det er fortsatt ingen svar på hvorfor McArthur har begått drapene.