Det venezuelanske militæret har onsdag barrikadert en motorveibro ved en viktig grenseovergang mellom Venezuela og Colomobia med en tankbil og containere, opplyser nyhetsbyrået AP.

Broen knytter sammen den colombianske byen Cúcuta og Ureña i Venezuela.

Formålet er å hindre at nødhjelpen som opposisjonsleder og selverklært president Juan Guaidó har lovet landets innbyggere skal komme fram.

– Starten på USAs invasjon

Nødhjelp-initiativet er finansielt støttet av både USA og Canada, som har lovet henholdsvis 20 og 53 millioner dollar. Tirsdag sendte USA mat og medisiner til Cúcuta.

Nødhjelpen skulle etter planen vært fraktet over grensen onsdag, men Maduros regjeringssoldater har altså satt en stopper for dette. Maduro sier Venezuela ikke er en nasjon med tiggere, og har lenge vært motstander av å motta nødhjelp. Han hevder også at nødhjelpen er starten på USAs invasjon av Venezuela.

Guaidó hevder at rundt 300.000 av landets innbyggere står i fare for å dø hvis nødhjelpen blir blokkert fra å komme inn i landet, og oppfordrer militæret, som fortsatt støtter Maduro, om å slippe nødhjelpen inn.

Skulle ikke det lykkes kan det bli aktuelt å forsøke å frakte nødhjelpen inn over andre grenseoverganger.

Anerkjennes ikke av Norge

Guaidó utropte seg selv til fungerende president i Venezuela for to uker siden. Men reelt sett er det fortsatt president Nicolás Maduro som har makten.

Norge anerkjenner ikke Juan Guaidó som Venezuelas midlertidige president, og inntar dermed en mer tilbakeholden linje enn de viktigste allierte landene.

– Norge har som tradisjon å anerkjenne stater, ikke regjeringer. Vi har hele tiden gitt uttrykk for vår støtte til Juan Guaidó som den valgte og legitime president i nasjonalforsamlingen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Guaidó er allerede anerkjent av flere land, og mandag sluttet flere nye land seg til den listen etter at Maduro sa at han ikke vil gi etter for presset fra dem som ønsker hans avgang.

– De prøver å presse oss opp i et hjørne med et ultimatum som tvinger oss inn i en ekstrem situasjon med konfrontasjon, sa Maduro.