Statens vegvesen oppdaterer resultatet av kontrollen på Twitter.

I tillegg til at dekkene var for dårlige, manglet ett kjøretøy kjettinger, ett kjørte med last på bil med prøveskilt – hvilket er ulovlig – mens to vogntog hadde overlast. Det ble også avdekket en henger med skilt fra en annen henger.

Kontrollen med alle regelbruddene og manglene fant sted bare to døgn etter at 15 av 15 kontrollerte vogntog fikk kjøreforbud ved Svinesund mandag kveld, alle på grunn av dårlige dekk.

