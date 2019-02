Dette skrekk-scenariet bekymrer ekspertene

– Det er to ting som gjør at det kan være vanskelig. For det første er Kina en autoritær stat med en etterretningslov som pålegger personer og organisasjoner å hjelpe tjenesten. Etterretningstjenesten har tilgang til alle steder de ønsker. For det andre har Huawei et sikkerhetssenter i England, men de siste rapportene sier at det er så komplekst å finne ut om det er bakdører at man aldri kan være sikker. I tillegg vil et 5G-nett kreve kontinuerlige softwareoppdateringer, så det virker veldig krevende.

Mangler avtale

Bjarte Malmedal, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring, sier de ikke har noe grunnlag for å rette en pekefinger mot Huawei.

– Problemet er mer det at Norge har sikkerhetsavtaler med visse land, og vi har ikke sikkerhetsavtaler med andre land. Norge har ikke en sikkerhetsavtale med Kina, og det kompliserer bildet, sier Malmedal.

En slik avtale handler om blant annet utveksling av informasjon om personer som søker sikkerhetsklarering.

Malmedal er skeptisk til om det vil være mulig å gardere seg mot at data kommer på avveie eller at funksjonaliteten på systemer kan endres gjennom et så stort system som en 5G-utbygging vil være.

– Det er ikke slik at dette lages én gang og at det sendes ut i verden. Ting blir oppdatert hele tiden på funksjonalitet og sikkerhet, og da lastes det inn ny kode. Man vil kjøre tester, men dette er så komplekse systemer at det er vanskelig å sikre seg mot ondsinnet kode.