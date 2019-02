Norge trosser USA – vil ikke hente hjem IS-krigere

Tirsdag snakket USAs utenriksminister til Den globale koalisjonen for å bekjempe IS (Global Coalition for Defeating ISIS). Møtet foregikk i Washington D.C. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide var til stede.

Stikk i strid med det president Donald Trump har signalisert den siste tiden, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo at amerikanerne i aller høyeste grad tar trusselen fra IS på alvor.

Pompeo forsikret forsamlingen om at USA fremdeles ønsker å lede den globale innsatsen for å bekjempe terrororganisasjonen.

– IS er fremdeles en trussel, og det er vår generasjons oppgave å stoppe dem, sa utenriksministeren.

Videre oppfordret han alle medlemslandene om å hente hjem og straffeforfølge fremmedkrigere.

– Nå må alle, ikke bare USA, vise at vi mener alvor. Alle må bidra. Alle medlemslandene må være villige til å hente hjem fremmedkrigere, stille dem for retten, og straffe dem, sa Pompeo til koalisjonen.

President ba alle landene samarbeide i sin tale til koalisjonen onsdag.

– Kampen mot terrorisme er noe vi må gjøre sammen. Hvis vi ikke gjør det sammen, blir det ikke det samme. Alle må trekke sin del av lasset\, sa presidenten.

På sin nettside er det amerikanske utenriksdepartementet klokkeklare i sin oppfordring.

«De forente amerikanske stater ber alle nasjoner om å tilbakeføre og straffeforfølge de borgerne som er anholdt av den syriske hæren, og berømmer den syriske hæren for å returnere disse fremmedkrigerne til sine opprinnelige land,» skriver departementet.

Mer enn 800 fremmedkrigere sitter nå som fanger i Syria.

Uaktuelt

Denne oppfordringen faller derimot på stengrunn hos norske myndigheter.

Av de omlag 100 norske borgerne som har reist ut, antar myndighetene at cirka 30 er igjen i Syria og Irak. Det dreier seg da om fremmedkrigere og ektefeller.

Utenriksdepartementet opplyser onsdag at det ikke vil være aktuelt å reise til konfliktområdet for å hente IS-krigerne.

– Fremmedkrigere som kommer hjem til Norge vil bli straffeforfulgt, men vi kommer ikke aktivt til å hente hjem norske borgere som har begått kriminelle handlinger i utlandet, sier konstituert kommunikasjonssjef for Utenriksdepartementet, Kristin Enstad til TV 2.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier at norske myndigheter er forberedt på å yte konsulær bistand til alle norske borgere i utlandet, men at sikkerhetssituasjonen i Syria og Irak er slik at det ikke er aktuelt å sende norske borgere inn i området.