– Utrolig glad for at de klarte å ta han

TV 2 har onsdag snakket med to av de 188 personene som har anmeldt bedragerisiktede Helge Moan.

– Det var en god nyhet, utbryter den ene kvinnen da TV 2 tar kontakt, og forteller at Moan er pågrepet i Malaysia og nå varetektsfengslet i Norge.

Åsted Norge har tidligere møtt kvinnen, som er en av personene som har hjulpet Helge Moan til å få noen av pengene ut av landet.

Politiet mener Moan har svindlet over 10 millioner kroner ut av Norge fra hundrevis av ofre.

Uvitende mellomledd

Det som skjer, er at flere bedriftseiere som sliter økonomisk, overfører 30.000 til et uvitende mellomledd, et såkalt «muldyr», som igjen overfører pengene til en utenlandsk konto som tilhører Helge Moan.

For å klare det har han vært avhengig folk som befinner seg i Norge og har tilgang til nettbank. Politiet mener Moan har rekruttert jobbsøkere til å utføre oppdrag tror er en helt vanlig arbeidsoppgave.

– Jeg trodde jeg jobbet for et firma som hjalp norske bedrifter i utlandet med å betale for varer og tjenester. De første oppdragene var å sende 30.000 ut av landet. Plutselig en dag ringer en person og sier at han har anmeldt meg til politiet, sier den nå 28 år gamle kvinnen.

NOTATER: 28-åringens notater viser hvordan hun på ulike steder skulle kjøpe en mengde mobiltelefoner og kontantkort som tilsynelatende skulle brukes av norske studenter i utlandet. Foto: Ragne Riise/TV 2

Det hun trodde var helt vanlige arbeidsoppgaver innen økonomi og regnskap, gjorde henne medskyldig i økonomisk kriminalitet.

– Jeg tror alle ville blitt sjokkert over en slik beskjed. At du driver med svindel uten å selv vite det, sier kvinnen.



Politiet frafalt mistankene mot kvinnen. Hun er lettet over at han nå skal stilles for retten i Norge.

– Jeg visste at politiet var tålmodige og at de skulle ta han. Jeg er utrolig glad for at de klarte det, sier 28-åringen.

Reklamerte for «konkurshjelp»

TV 2 har også vært i kontakt med en annen person som har anmeldt Moan. Vedkommende drev et firma som holdt på å gå konkurs. Hun fant en hjemmeside som reklamerte med «konkurshjelp».

Der kom hun i kontakt med en mann som sa han kunne hjelpe henne med å bli kvitt de økonomiske problemene.



Det hun først må gjøre er å overføre 30.000 kroner til en konto for å få omregistrert firmaet sitt i Brønnøysund-registrene. Det skulle han ha 1500 kroner for, mens de 30.000 kronene skulle hun få tilbake.

Men ingenting av det mannen lovet, viste seg å stemme. Hun skjønte etter hvert at pengene var borte – og mannen som skulle hjelpe henne var umulig å spore opp.