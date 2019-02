Oslo fikk 246 millioner til rustiltak – bruker pengene på aktivitetsskole

– De gjør rusforebygging veldig abstrakt ved å påstå at dette er forebyggende, sier han.

Utenfor sprøyterommet på Prindsen mottakssenter i Oslo, et kommunalt rustilbud i Oslo, viser han frem ulike pakker med smittevernspakker til rusavhengige. En fullverdig smittevernspakke kan forhindre smitte av Hepatitt C og blodbåren smitte, samt forebygge skade på blodårer og vev.

Men på Prindsen mottakssenter har de ikke råd til å kjøpe inn fullverdige smittevernspakker til alle brukere.

– Dette kokekaret her for eksempel, har de ikke råd til å gi til alle. Alternativet blir at rusavhengige bruker bunnen av en skitten brusboks for eksempel, forklarer Knutsen.

I tillegg inneholder heller ikke alle smittevernspakkene askorbinsyre, som må brukes for å løse opp heroin.

– Da er det helt vanlig at rusavhengige i stedet stjeler sitron, for så å skvise ut dråper med skitne fingre. Det er svært smittefarlig, sier han.

SMITTEVERNPAKKE: En pakke som denne kan forhindre og forebygge smitte blant rusbrukere. Den inneholder kokekar, askorbinsyre, saltvann og et filter. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

Prindsen mottakssenter opplyser til TV 2 at de trenger flere ressurser til innkjøp av flere fullverdige smittevernspakker, samt midler til desentralisering av tjenester for rusavhengige. De ønsker seg også penger til flere ansatte.

– Høyre vil ta store sjanser

Tone Tellevik Dahl (Ap) er byråd for eldre-, helse og arbeid i Oslo. Hun mener Høyres kritikk av pengebruken er feilslått.

FORSVARER PENGEBRUKEN: Byråd for helse, eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Høyre vil ta store sjanser med byens barn og unge. De vil tydeligvis at alle penger skal brukes til behandling av rusmisbrukere, og ikke til å forebygge at vi får nye rusmisbrukere, sier hun til TV 2.

Tellevik Dahl forklarer at de millionene som ikke er brukt på direkte rustiltak, likevel er prioritert på forebyggende tiltak mot rus.

– Byrådet har, helt i tråd med oppdaterte faglige anbefalinger og forskning, prioritert det som må være en av norgeshistoriens største satsinger på å forebygge rusavhengighet blant barn og unge. I dette ligger det også nye og konkrete tiltak for de som er i ferd med å utvikle et rusproblem, sier hun.

Ap-byråden mener det er et viktig tiltak å hindre at barn og ungdom i Oslo blir eksponert for rus.

– Jeg synes barn og unge i Oslo fortjener bedre. For i en storby som Oslo, er mange barn og unge i en utsatt situasjon og blir lett eksponert for rus. Derfor er det så viktig at vi er der for dem og lager arenaer der de kan møte trygge voksne, føle tilhørighet og få venner. Det er en mye bedre politikk enn å overlate barn og unge til seg selv og gamble på at det går bra, mener hun.

– At Høyre heller vil ta sjansen og heller reparere rusproblemer i etterkant, synes jeg er en veldig uklok måte å drive ruspolitikk på, sier Tellevik Dahl.

Hun mener også at Høyre taler med flere tunger med sin kritikk.

– I sitt alternative budsjett for 2019 sier Høyre at rusomsorg begynner med forebygging og holdningsskapende arbeid. Videre sier helseministeren fra Høyre at forebygging og tiltak overfor unge kommer for sent i gang. Når det er nettopp det vi i byrådet aktivt gjennomfører, faller kritikken på sin egen urimelighet, mener byråden.

Regjeringens opptrappings-plan mot rus Ble vedtatt i Stortinget i 2016.

Er en femårsplan (2016-2020) for å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder.

Planen er i hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle, eller allerede har etablert, et rusproblem.



Kilde: Regjeringen.

Vil omprioritere

Dersom Høyre får byrådsmakt i Oslo etter høstens lokalvalg, vil de prioritere annerledes enn dagens byråd, lover Stove Lorentzen i Oslo Høyre.

– Vi vil bruke pengene på en rekke tiltak, blant annet på å øke kapasiteten på smittevernspakkene, som vi ser at det trengs mer av. Det er et lavterskel tiltak som det ikke koster så mye, sier han.

– Og vi vil i hvert fall bruke pengene slik de er tiltenkt fra regjeringen. Oslo kommune har behov for flere og større satsinger innen rusfeltet, og da mener vi byrådets satsing er halvhjertet, sier han.