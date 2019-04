Toyota RAV4 kom helt tilbake i 1994 og den kompakte SUV-en har vært en stor suksess for Toyota.

Mer enn 9 millioner biler har blitt produsert, av disse har 2 millioner havnet i Europa og et ikke ubetydelig antall i lille Norge heller. Naturlig nok.

For bilen passer godt for norske forhold. Med høy sittestilling, god plass, mulighet for firehjulsdrift – ca 90 prosent av norske kunder velger nettopp det, og ikke minst godt forhandlernettverk, god driftssikkerhet og annenhåndsverdi, ja, så har bilen blitt en suksess her hjemme også.

Nylig var vi i Barcelona for å både se og kjøre helt nye RAV4, den femte i rekken.

Nå er bilen på plass i Norge også. I den forbindelse skal vi gi deg noen fakta og nyheter om bilen:

Nye RAV4 har fått et helt nytt design. Den har blitt mer SUV og mindre crossover.

1. RAV4 som selges i Europa har andre, større og kraftigere bremser enn de som selges andre steder i verden. Rett og slett for at vår del av verden er mer kupert og stiller større krav til bremsene, som vi også bruker mer.

2. RAV4 selges i 180 ulike land over hele verden og er verdens mest solgte SUV. Bare her i Norge er det solgt mer enn 53.000 biler.

Toyota RAV4 anno 1994. Siden har det blitt solgt 9. mill. biler.

3. Første Toyota RAV4 kom som nevnt innledningsvis i 1994. Den var da verdens første kompakt-SUV. Men for oss nordmenn gikk det ytterligere et par år. De første RAV4 ble importert hit i 1996.

4. RAV4 også finnes som elbil. De var veldig tidlig ute. Disse bilene ble produsert mellom 1997 og 2003, i to ulike generasjoner. Bilen var spesielt tiltenkt California, men noen av de 1.575 bilene som ble bygget har også funnet veien hit til Norge, det ligger et par eksemplarer til salgs i bruktmarkedet også.

Speilet som ikke lengre er et speil, men en skjerm.

5. Nye RAV4 har video-bakspeil. Et kamera, på innsiden av bakvinduet filmer bakover, og bildet vises i speilet, som da strengt tatt er en skjerm. Om skjermbildet blir utydelig på grunn av skitt, er det bare å bruke spyler / visker på bakruta, så ser du igjen.

6. RAV4 har fått bedre varmesystem. For først gang har den nå varmekanaler bakover til baksetet.

7. 2019-modellen har som første Toyota-modell noensinne også oppvarmet frontrute. En nyhet som trolig mange norske kjøpere vil sette stor pris på deler av året. Den fås også med oppvarmet ratt.

Første Toyota noensinne med oppvarmet frontrute.

8. Nye RAV4 byr på klassens største bagasjerom og er den ensete med en lengde på over 1 meter – 1,08 om vi skal være nøyaktige. Totalt rommer det nå 580 liter. Det er 79 liter mer enn utgående modell,

9. Til tross for at bakkeklaringen har økt, har Toyota allikevel klart å senke bilens tyngdepunkt på nykommeren. Det kommer kjøreegenskapene til gode. Vektfordelingen er på nær optimale 51/49 prosent mellom for- og bakaksel.

Klassens største bagasjerom, sier Toyota.

10. Både bensintank og hybridbatteri har fått ny, smartere og sikrere plassering, foran bakakselen. Dette er gunstig med tanke på bagasjeplass, tyngdepunkt og vektfordeling.

Hårete mål

Så gjenstår det å se om denne nye generasjonen av RAV4 blir en like stor suksess som de tidligere utgavene. Toyota har i alle fall hårete mål for bilen og håper å selge mellom 4.000 og 4.500 eksemplarer av den.

De første bilene er allerede på plass ute hos forhandlerene. Da er det utgaven med forhjulsdrift det er snakk om. Biler med 4x4 kommer i mai måned, om alt går etter planen. Og det pleier det å gjøre hos Toyota.

