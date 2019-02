eu-donald klinker til:

– Egen plass i helvete for brexit-forkjempere

HELVETE: Donald Tusk mener de som går med på Brexit uten å ha en plan har en egen plass i helvete Foto: JOHN THYS / AFP

EU-kommisjonens president Donald Tusk sier det finnes en egen plass i helvete for dem som kjempet for brexit uten noen plan for gjennomføringen.